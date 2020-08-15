شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 300 ألف عبوة «منتجات تجميل» داخل منشأة غير مرخصة بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رصدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، مؤسسة غير مرخصة بمدينة الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم. Advertisements وأوضحت “هيئة الغذاء”، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط ٣٠٠ ألف عبوة وإحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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