شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. وفاة وإصابة 8 أشخاص في تصادم مروع على طريق الساحل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع وقع على طريق الساحل جنوب محافظة جدة، عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغاً، أمس الجمعة، بوقوع تصادم بين سيارتين على طريق الساحل جنوب محافظة جدة، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة.

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وأضاف متحدث الهلال الأحمر بجدة أنه تم على الفور تحريك 5 فرق إسعاف لموقع الحادث، حيث جرى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.