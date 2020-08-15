شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر.. شرب الشاي مع الوجبات لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، من شرب الشاي مع الوجبات.

Advertisements وكتب مجاهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شرب الشاي مع الوجبات يمنع امتصاص الحديد في الجسم ويعرض الأطفال للأنيميا. ونصح مجاهد متابعيه بضرورة استبدال الشاي بالأعشاب مثل النعناع والتيليو والينسون، أو العصائر الطبيعية المعدة في المنزل. ولفت إلى مراعاة عدم الإفراط في استخدام السكر.

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