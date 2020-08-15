«المصلى» في الحصن ينال جائزة «إيه + أركتايزر» المعمارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز «المصلى»، الصرح الأيقوني في منطقة الحصن، بجائزة مرموقة جديدة لتصميمه المعماري عالمي المستوى، تُضاف إلى سجل التميز الحافل الذي تفخر به إمارة أبوظبي.

اختير «المصلى» في المرتبة الأولى في جائزة «إيه + أركتايزر» العالمية عن التصميم الداخلي والأسقف الإبداعية، متفوقاً على المشاريع الدولية المشاركة في الجائزة.

تعد «إيه + أركتايزر» من أكبر الجوائز العالمية التي تسعى إلى تكريم وتسليط الضوء على أفضل مشاريع الهندسة المعمارية كل عام، وتستقطب آلاف المشاركات سنوياً، وأكثر من 400 مليون زائر إلى موقعها الإلكتروني. وتهدف الجائزة إلى ترويج وتعزيز أهمية المشاريع الهندسية الهادفة في العالم، ودعم المنتجات التي تدخل في تأسيسها. وتولت تقييم الفائزين بالجائزة للعام الجاري لجنة خبراء مرموقة بناءً على عدّة معايير منها: توظيف الأساليب والمواد والتقنيات المتطورة لبناء مساحات أكثر أماناً ونظافة ومرونة لأجيال المستقبل.

وحصل «المصلى»، الذي طورته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على المركز الأول في الفئة الثقافية، متفوقاً على منافسيه النهائيين من ديترويت، ولشبونة، وبكين.

وقال سعود الحوسني، وكيل الدائرة بالإنابة: «حقق (المصلى) مكانة عالمية متقدمة بحصوله على هذه الجائزة المرموقة لتصميمه المعماري المتميز. وتؤكد الجائزة أن جهود الدائرة والتزامها الراسخ في جميع أنشطتها وأعمالها يحظيان بتقديرٍ واهتمامٍ عالميين. وتعد منطقة الحصن تجسيداً مادياً لتراث الإمارة وتاريخها العريق، في حين يرمز تصميم (المصلى) إلى نموها وتطورها الثقافي الدائم، والتزام الدائرة بصون إرثها وبناء مستقبلها».

وعمد الفريق الهندسي المشرف على إنشاء «المصلى» إلى بناء منطقة تعيد إحياء وتنشيط أهم المواقع التراثية والثقافية في أبوظبي، وتستقطب جمهوراً أكبر وأكثر تنوعاً من حول العالم ليتعرّف إلى تاريخ الإمارة وتراثها الغني.

يمثل «المصلى» عنصراً مهماً في المشهد الثقافي الجديد، إذ يعد جزءاً من المخطط الرامي إلى تنشيط كامل الموقع التراثي المحيط بمنطقة الحصن. وتضم قاعة الصلاة سلسلة من المباني الصغيرة المتصلة التي تشكل هيكلاً يشبه الكهف، وتحيط بنصفه بحيرة مائية جميلة.

وحاز التصميم الداخلي للمصلى إعجاب لجنة تحكيم جائزة «إيه + أركتايزر»، إذ يتميز بسقفه المعلق الذي تتخلله فتحات مستديرة تشبه المناور، وتزينها أضواء متدلية بأشكال نجمية مجردة، في إشارة إلى الاستعانة بالنجوم في الملاحة قديماً في المنطقة. وتترابط الأسقف الخرسانية لردهات الدخول وقاعات الصلاة بتشكيلات خشبية مع تصاميم داخلية مطلية بالنحاس، وهو ما يخلق انعكاسات ضوئية لا متناهية توّحد تفاصيل السقف مع المخطط العام للمشروع في ما يشبه الفراكتال بأشكال هندسية بديعة متكررة.

«المصلى» حصل على الجائزة الكبرى في فئة «المباني الدينية المكتملة» في «المهرجان المعماري العالمي 2019» بالعاصمة الهولندية أمستردام في ديسمبر / كانون الأول الماضي.