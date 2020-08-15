قضاء أبوظبي تبحث تفعيل دور «وصي التركة» في قضايا الميراث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أكدت محكمة أبوظبي الابتدائية على أهمية تفعيل دور «وصي التركة» في قضايا الميراث، بما يتوافق مع صحيح القانون، ويكفل سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، والمتعلقة بالتركات والميراث، وضرورة تحمل كافة الجهات المعنية مسؤوليتها وفق القانون في الجانب المحاسبي لتوزيع الميراث، وتسهيل حصول كافة الأطراف على حقوقهم باعتماد الإعلان الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة كمعيار للقسمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدائرة عن بعد مع 32 جهة من شركائها الاستراتيجيين، ناقشت خلاله «تحويل وتجميد الأموال الخاصة بالتركات»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وفق أرقى المقاييس العالمية، ويحقق أهداف الدائرة الاستراتيجية في قضاء عادل وناجز.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية نشر الثقافة الحقوقية لدى كافة المؤسسات المعنية بالجانب الحسابي والتنفيذي في قضايا الإرث، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت تدريباً متخصصاً حول كيفية احتساب حقوق الورثة بالاعتماد على إعلان حصر الإرث، وهي تتابع عن كثب أداء هذه الجهات للتعرف إلى التحديات التي تواجه كل جهة خلال إدارتها لحق الميراث، والتعاون معها في وضع الحلول العملية لتذليل الصعوبات، بما يضمن سهولة وسرعة حصول الورثة على أموالهم.