شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يطلق مبادرة «نفخر بشبابنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
هنَّأ اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الشباب، منتسبي القيادة بمناسبة اليوم الدولي للشباب، وأطلق مبادرة «نفخر بشبابنا» تعزيزاً لمهارات شباب القيادة، مؤكداً حرص القيادة على دعم أفكارالشباب وتبنّي مشاريعهم الهادفة، وتوفير أفضل الفرص لترجمة رؤاهم، وتطلعاتهم.
وأعرب عن فخره واعتزازه بما قاموا به وقدموه أثناء مشاركتهم في التصدي لجائحة كوفيد (19)، وتعاملهم بكفاءة عالية مع فرق العمل المختلفة لتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة لأفراد المجتمع، مثنياً على روح العزيمة والإصرار، التي تحلّوا بها خلال تلك الفترة، مثبتين قدرتهم على العبور بمجتمعهم إلى بر الأمان، وذلك بالاستفادة من الخبرات، التي اكتسبوها من ميادين العمل المختلفة.
جاء ذلك خلال حضوره جلسة حوارية نظمها مجلس شباب شرطة الشارقة (عن بُعد)، والتي تم خلالها استعراض أهم إنجازات المجلس في الفترة الماضية، ومنها مبادرة «100» مبرمج. وثمّن القائد العام تلك الجهود والمشاركات الهادفة إلى تطوير نظم العمل في القيادة والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
في المقابل وجَّه الشباب المشاركون في الجلسة الشكر لقائد عام شرطة الشارقة، وجميع القيادات بكافة إدارات وأقسام القيادة.
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