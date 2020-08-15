«دبي المالي» يستعين بخدمات «اتصالات» للتحول الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «اتصالات»، لاعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في خدمة المركز، وستشمل التحديثات البنية التحتية المتقدمة للاتصالات، وخدمات الإنترنت عالي السرعة، والاتصال الفائق للهواتف المتحركة.

وتتماشى الاتفاقية مع مستهدفات خطة دبي 2021، في تنفيذ مبادرات مدينة دبي الذكية باستخدام البيانات الضخمة والتحليلات والتكنولوجيا الجديدة.

وستسهم هذه المبادرات في تعزيز فهم مركز دبي المالي العالمي للاتجاهات الحديثة التي تضيف قيمة لما يقدمه من أعمال ومنظومة حيوية. وسيتم استكشاف الأنظمة الشاملة لخدمات المباني، واستهلاك الطاقة، وإدارة النفايات، ومواقف المركبات الذكية، وهو ما يدعم أهداف دبي وجهود المركز الرامية إلى ترسيخ مكانته المرموقة في المنطقة كمركز مستدام للخدمات المالية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «ستلبّي هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز دبي المالي العالمي وشركة (اتصالات) كافة احتياجات الاتصالات والتكنولوجيا الحالية والمستقبلية للمتعاملين، كما ستمكّن هذه الاتفاقية المركز المالي من لعب دوره المحوري في دعم تحقيق تطلعات المدينة الذكية في دبي. إذ يعزز تعاوننا مع شركاء بارزين مثل (اتصالات) من مكانة دبي ومركز دبي المالي العالمي كمدينة أكثر استدامةً للخدمات المالية في المنطقة».

من جانبه، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»: «سيستفيد المجتمع المالي من هذه الشراكة الاستراتيجية بين (اتصالات) ومركز دبي المالي العالمي، حيث سيتم تسخير أحدث التقنيات الذكية لتسريع وتيرة الانتقال إلى عصر جديد. ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا واستراتيجيتنا التي نتبناها والمتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، والتزامنا بدعم رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي مع مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة الجديدة والمدعومة بتقنيات الاتصال المرنة. وسنعمل بشكل وثيق مع مركز دبي المالي العالمي لدعم مبادرات المدن الذكية، والحد من البصمة البيئية، وتوفير مرافق عامة فعّالة».