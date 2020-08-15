الاحتفال بتخريج 1679 من كليات جامعة أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



تحت رعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج الفوج الرابع عشر في حفل افتراضي ضم 1679 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات، توزعوا على 725 خريجاً من برامج البكالوريوس، و954 من برامج الدراسات العليا.

وحضر حفل التخرج كل من الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، والبرفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

وقدَّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهئنة للخريجين والخريجات وأولياء الأمور، وقال: «إن احتفالنا تعبير قوي عن ثقتنا الكاملة بأن العالم، بإذن الله، سوف يتجاوز الأزمة الطارئة التي تصاحب وباء فيروس كورونا المستجد، وأيضاً تعبير أكيد عن التزامانا في هذه الدولة العزيزة بمراجعة كافة التطورات بعزم وتصميم على العمل معاً بكافة الوسائل المتاحة لتحقيق الخير والنماء للمجتمع والإنسان».

ورفع الشكر إلى قادة الدولة، وقال: «نعتز بشكل خاص بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي رؤية تؤكد دور التعليم في بناء الإنسان، وتمكينه من الإسهام الكامل في حركة التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن والعالم».

وأضاف: «الاهتمام بالتعليم في فكر وأعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، اهتمام بالمستقبل ووسيلة لتحقيق التقدم في المجتمع وتمكين الدولة من أخذ مكانتها اللائقة بها بين دول العالم أجمع».

كما عبر عن الاعتزاز بسمو الأخ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجامعة، والقائمين على إدارة الجامعة، وكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي: «نحتفي بمنجزات جامعة أبوظبي في مؤشرات الاعتماد الأكاديمي الدولي، حيث حلت الجامعة في قائمة أفضل 150 جامعة يقل عمرها عن خمسين 50 عاماً على مستوى العالم».