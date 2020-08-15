مصنع ألبان إيطالي يتوسع في الشارقة لإنتاج 500 طن من الأجبان سنوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مصنع منتجات الألبان الإيطالية (Italian Dairy Products) الذي يتخذ من مجمع الشارقة للأغذية «فود بارك» التابع لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، عن توسيع نشاطه في السوق المحلية والخليجية، ومضاعفة مساحة مصنعه الإجمالي إلى 26 ألف قدم مربعة، ليصبح واحداً من أكبر مصانع إنتاج الأجبان الإيطالية على مستوى الدولة.

وتفقد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، يرافقه عدد من مسؤولي ومديري المنطقة الحرة المرافق الجديدة لمصنع منتجات الألبان الإيطالية.

واضطلع المزروعي على المراحل المختلفة لعملية إنتاج الأجبان، والإجراءات المطبقة وفق أفضل المعايير العالمية، مشيداً بالدور المهم الذي يلعبه المصنع في توفير منتجات غذائية عالية الجودة والقيمة، وبالآليات السلسة والمبتكرة المطبقة في عملية الإنتاج.

ويعتبر مصنع الألبان الإيطالية من أكبر المصانع في الدولة المتخصص في إنتاج الأجبان الإيطالية بمختلف أنواعها، مستخدماً الحليب الطازج من المزارع الوطنية في الإمارات لإنتاج الأجبان، حيث يستهلك سنوياً نحو 4,800 طن من الحليب، لإنتاج نحو 500 طن من الأجبان الإيطالية الطازجة كالموزاريلا وبوراتا وسكامورزا وريكوتا.

وقال سعود سالم المزروعي: «ينبع حرصنا على دعم الاستثمارات والمستثمرين من التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله) الذي وجه بتوفير كافة الإمكانات اللازمة، وتوحيد الجهود من أجل ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال، واليوم نحن نشهد تجربة مميزة لمصنع نجح خلال عقد من الزمان في تلبية متطلبات السوق الإماراتية من الأجبان الإيطالية العريقة الطازجة عبر استخدام مكونات محلية كالحليب البقري الطازج، لنكون أمام منتج غذائي عالمي المواصفات يحمل بفخر علامة صنع في الإمارات».

ولفت المزروعي، إلى أن نجاح «مصنع الألبان الإيطالية» العامل في مجمع الشارقة للأغذية «فود بارك» في تزويد السوق المحلية بإنتاج عالي الجودة من الأجبان الطازجة، وتصديرها إلى الأسواق الخليجية، يعكسان المكانة العالمية التي تحتلها حمرية الشارقة كمقر لكبرى شركات الصناعات الغذائية في المنطقة، مؤكداً أن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية يشكلان ركيزة مهمة في خطط المنطقة الحرة بالحمرية، بما يسهم في دعم مسيرة نموه وتطوره، فضلاً عن تهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال، وتوفير بنية تحتية عالمية تسهل على الشركات التركيز على تطوير نشاطها، والارتقاء بأدائها بما يحقق أهدافها الاستثمارية.

وقال ليو كونديمي، المدير العام لمصنع منتجات الألبان الإيطالية: إن التوسعة الجديدة للمصنع جاءت بسبب الطلب المتزايد على المنتجات المصنّعة من مكونات محلية ذات جودة عالية وبخبرات إيطالية مبتكرة، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بالحمرية الذي يصل بين 3 قارات قد أسهم في تسهيل التصدير، إلى جانب ما توفره المنطقة من خدمات نوعية للمستثمرين، والتي تشكل ميزة تنافسية للمصانع، وخاصة في مجال الأغذية التي تتطلب توفر إمكانات لوجستية سريعة وفعالة.

وكشف كونديمي أن اختيار المنطقة الحرة بالحمرية كقاعدة للمصنع كان خياراً صائباً، حيث يتطلع المصنع اليوم إلى توسيع عملياته في الأسواق الخليجية، والتوسعة الجديدة ستمكننا من زيادة طاقتنا الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التشغيلية لخدمة السوق المحلي وأسواق جديدة في إطار خططنا التوسعية والتنموية، مشيراً إلى أن المصنع ولدى تأسيسه في عام 2009، أقيم على مساحة 13 ألف قدم مربعة، لتتضاعف هذه المساحة اليوم إلى 26 ألف قدم مربعة، ويستعد للتوسع في الأسواق الخليجية انطلاقاً من الشارقة.