شكرا لقرائتكم خبر عن هل رأيت يوماً سيارات تسير على الماء؟ في الصين حدث ذلك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وذكر مسؤول في إدارة الطوارئ في الصين، أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا جراء الفيضانات الصيفية في البلاد، والتي تسببت أيضاً في خسائر مباشرة تزيد على 25 مليار دولار. وقال نائب وزير إدارة الطوارئ، تشو شيوين في مؤتمر صحفي: إن 219 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم أو فقدوا بسبب الفيضانات في الشهور القليلة الماضية.
وتضرر أكثر من 63 مليون شخص جراء الفيضانات، وانهار نحو 54 ألف منزل، وتسببت الأمطار الغزيرة مُنذ يونيو / حزيران الماضي، في فيضان مياه أنهار رئيسية في وسط وجنوب الصين.
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