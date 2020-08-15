هل رأيت يوماً سيارات تسير على الماء؟ في الصين حدث ذلك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منظر بديع وثقته عدسات الكاميرا، لمركبات تسير على الماء على طول طريق غمرته الفيضانات في مقاطعة جيانغشي شرق الصين، بسبب ارتفاع منسوب المياه في بحيرة بويانج، أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.

وذكر مسؤول في إدارة الطوارئ في الصين، أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا جراء الفيضانات الصيفية في البلاد، والتي تسببت أيضاً في خسائر مباشرة تزيد على 25 مليار دولار. وقال نائب وزير إدارة الطوارئ، تشو شيوين في مؤتمر صحفي: إن 219 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم أو فقدوا بسبب الفيضانات في الشهور القليلة الماضية.

وتضرر أكثر من 63 مليون شخص جراء الفيضانات، وانهار نحو 54 ألف منزل، وتسببت الأمطار الغزيرة مُنذ يونيو / حزيران الماضي، في فيضان مياه أنهار رئيسية في وسط وجنوب الصين.