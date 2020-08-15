موريشيوس تعلن حالة «طوارئ بيئية».. واليابان ترسل فريقاً لمعاينة التسرب النفطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير البيئة الياباني، شينجيرو كويزومي، السبت: إن طوكيو تعتزم إرسال فريق من مسؤولي واختصاصي الوزارة إلى موريشيوس لتقييم الأضرار الناتجة عن تسرب نفطي.

وأضاف كويزومي للصحفيين: إنه يعتبر تسرب النفط أزمة خطيرة قد تؤدي لخسارة في التنوع البيولوجي، وكانت سفينة بضائع يابانية قد ارتطمت بشعاب مرجانية قبالة موريشيوس في 25 يوليو / تموز الماضي، وهو ما أدى لتسرب نحو ألف طن من زيت الوقود، وإعلان حالة «طوارئ بيئية»، فيما يصفه بعض العلماء بأنها أسوأ كارثة بيئية بموريشيوس.

وسيحتاج قطر السفينة لعملية دقيقة من المرجح أن تستغرق شهوراً. من جانبها، قالت فرنسا: إنها ستساعد في إزالة بقعة النفط، والسفينة (إم.في واكاشيو) مملوكة لشركة الشحن اليابانية ناجاشيكي، وتستأجرها (ميتسوي أو.إس.كيه) لاينز للشحن.