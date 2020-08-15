شكرا لقرائتكم خبر عن موريشيوس تعلن حالة «طوارئ بيئية».. واليابان ترسل فريقاً لمعاينة التسرب النفطي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وأضاف كويزومي للصحفيين: إنه يعتبر تسرب النفط أزمة خطيرة قد تؤدي لخسارة في التنوع البيولوجي، وكانت سفينة بضائع يابانية قد ارتطمت بشعاب مرجانية قبالة موريشيوس في 25 يوليو / تموز الماضي، وهو ما أدى لتسرب نحو ألف طن من زيت الوقود، وإعلان حالة «طوارئ بيئية»، فيما يصفه بعض العلماء بأنها أسوأ كارثة بيئية بموريشيوس.
وسيحتاج قطر السفينة لعملية دقيقة من المرجح أن تستغرق شهوراً. من جانبها، قالت فرنسا: إنها ستساعد في إزالة بقعة النفط، والسفينة (إم.في واكاشيو) مملوكة لشركة الشحن اليابانية ناجاشيكي، وتستأجرها (ميتسوي أو.إس.كيه) لاينز للشحن.
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