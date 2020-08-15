شكرا لقرائتكم خبر عن 51 ألف إصابة بـ«كورونا» في أمريكا.. و22 في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وأعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت أيضاً إلى 5 ملايين و248 ألفاً و854 حالة، عقب تسجيل 51 ألفاً و443 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي في 14 أغسطس/آب الجاري، مقابل 30 حالة في اليوم السابق، وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، نزولاً من 22 حالة في اليوم السابق.
وسجلت الصين أيضاً 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 28 حالة في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 14 أغسطس/آب الجاري، 84808، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.
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