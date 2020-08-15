5061 إصابة بكورونا في روسيا.. و1847 في أوكرانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا تسجيل 5061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 917884 إصابة، وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا: إن 119 شخصاً توفوا بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 15617 شخصاً، وأضاف أن 729411 شخصاً تعافوا من المرض.

في سياق متصل، قال مسؤولون، السبت: إن أوكرانيا سجلت 1847 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية في البلاد التي تشهد زيادة الحالات بشكل حاد بعد تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء كوفيد-19.

وتجاوز الرقم الذي أعلنه المجلس الوطني للأمن والدفاع، الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية المسجل، الجمعة، وهو 1732 حالة، ووصل إجمالي الحالات إلى 89719 حالة منها 2044 وفاة، وزادت حالات الإصابة منذ يونيو/ حزيران الماضي، مع تخفيف السلطات لبعض القيود، مما أتاح إعادة فتح المقاهي والكنائس ووسائل النقل العام