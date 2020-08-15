شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون إصابة بـ«كورونا».. و759411 وفاة حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق مُنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر /كانون الأول عام 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 167278 حالة وفاة، وخمسة ملايين و271087 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 105463 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و224876 حالة إصابة، وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 48040 حالة وفاة، ومليونين و461190 حالة إصابة، فيما حلت روسيا في المركز الرابع مُسجلة 15384 حالة وفاة و907758 حالة إصابة.
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