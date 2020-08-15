جامعة ولونغونغ في دبي تعلن عن ثلاثة برامج جديدة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتمكين القوى التقنية في الإمارات من مواكبة المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح درجات علمية في مجالات معرفية مزدهرة مثل الأمن السيبراني والبيانات الكبيرة وتطوير ألعاب الفيديو في شهر سبتمبر لعام 2020

أعلنت جامعة ولونغونغ في دبي، الجامعة الدولية الأولى والجامعة الأسترالية الأعلى مرتبة في دولة الإمارات، اليوم عن طرح ثلاثة برامج حديثة في علوم الحاسوب للطلبة المقبولين في شهر سبتمبر لعام 2020. وتندرج البرامج الجديدة ضمن قطاعات مزدهرة مثل الأمن السيبراني والبيانات الكبيرة وتطوير الألعاب والتطبيقات في الهواتف المحمولة، ومن المرتقب أن تلبي الطلب المحلي والعالمي المتزايد على العاملين في هذه القطاعات.

وتهدف البرامج الجديدة إلى دعم الاهتمام المتنامي في دولة الإمارات بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والأمن السيبراني والألعاب ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للتكنولوجيا. فقد أظهرت الفعاليات الأخيرة مثل (مؤتمر Ai Everything x Restart Dubai) التزام البلاد بدعم التقنيات التي تستطيع إحداث ثورة جذرية في قطاعها الخاص وتسريع النمو في السنوات المقبلة.

وحسبما تفيد شركة (Market Insights) الاستشارية المتخصصة في تطوير الاستراتيجيات المرتكزة على البيانات، فمن المتوقع لسوق الأمن السيبراني أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب مقداره واحد بالمائة حتى عام 2026، مع وصول قيمة السوق إلى 400 مليار دولار بحلول ذلك العام. وهناك طلب متزايد بالفعل على منتجات وخدمات الأمن السيبراني اليوم، مع اتباع معايير أشد صرامة في حماية البيانات الشخصية والحساسة.

وذكرت شركة أبحاث السوق (MarketsandMarkets) أن المهن ذات الصلة بالبيانات الكبيرة تعتبر من بين الأسرع نمواً في عام 2020، إذ من المتوقع لسوق البيانات الكبيرة العالمية أن تشهد زيادة في القيمة من 138.9 مليار دولار في عام 2020 إلى 229.4 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 10.6 بالمائة. ووفق شركة الإعلام العالمية فوربس، تعتبر وظائف علماء البيانات ومحللي البيانات من بين الوظائف الأعلى طلباً في الوقت الحاضر، ويتوقع أن تزداد بقوة بنسبة 28 بالمائة بحلول عام 2020.

وقال البروفسور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي: "مع تنامي الطلب من القوة العاملة العالمية لمواكبة التغيرات الحاصلة، يتعين على الطلبة عند التخرج أن يتمتعوا بعقلية تكنولوجية وميزة تنافسية. إن برامجنا الجديدة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتناسب مع متطلبات القطاع وتزود الطلبة بالمعارف والمهارات الضرورية لمزاولة العمل في الميادين التقنية مثل هندسة الأمن السحابي والتنقيب عن البيانات وتطوير البرمجيات، على سبيل المثال لا الحصر. ويعد الأمن السيبراني والبيانات الكبيرة وتطوير الألعاب قطاعات مزدهرة، إذ يوجد طلب متزايد على توظيف المحترفين الماهرين في القطاعين العام والخاص".

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ومن المتوقع للبرامج الثلاثة الجديدة التي تطرحها جامعة ولونغونغ في دبي أن تسدّ الفجوة المتعلقة بالمهارات الضرورية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. ومع تبني الشركات للحلول الأمنية من أجل حماية الخوادم ومراكز البيانات وأنظمة المعلومات الافتراضية، يسهم برنامج بكالوريوس علوم الحاسوب في الأمن السيبراني بإعداد الطلبة لكي يكونوا مختصين بالأمن السيبراني مثل مهندسي أمن الشبكات والمحللين الجنائيين ومهندسي الأمن، بحيث يضيفون إلى أدوارهم مهارات حل المشكلات والكفاءات التقنية والاهتمام القوي بالتفاصيل.

وتشير الدراسات إلى أن القرارات القائمة على البيانات أكثر فاعلية من القرارات الناشئة عن البشر، وتتيح درجة بكالوريوس علوم الحاسوب في البيانات الكبيرة للطلبة استكشاف المقدرة الكاملة للبيانات في العصر الرقمي، وهي مؤهل ضروري في الكثير من القطاعات. وبإمكان الخريجين اختيار العمل كمهندسي ذكاء أعمال ومحللي بيانات ومهندسي بيانات كبيرة ومهندسي تعلّم الآلة وغيرها من المهن.

لقد أنشأت شركات كبرى مثل Tencent وUbisoft مكاتبها الرئيسية الإقليمية في دولة الإمارات، وهذا مؤشر واضح على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوق واعدة لصانعي ألعاب الفيديو. ويسهم برنامج بكالوريوس علوم الحاسوب في تطوير الألعاب وتطبيقات الهواتف المحمولة بإعداد الخريجين لخوض مسيرة مهنية نشطة ضمن هذا القطاع المتنامي بالعمل كمطوري تطبيقات هواتف محمولة ومصممي ألعاب فيديو ومبرمجين ومصممي رسوم متحركة وغير ذلك.

مع تاريخها الحافل بالتميز الأكاديمي على امتداد 27 سنة في دولة الإمارات، تعتبر جامعة ولونغونغ في دبي رائدة في قطاع التعليم العالي على مستوى المنطقة. ومن المنتظر أن تستقبل الجامعة طلبتها في حرمها الجامعي الجديد "حرم المستقبل" الذي تبلغ مساحته 200 ألف قدم مربعة في مجمع دبي للمعرفة في شهر سبتمبر عام 2020 للبدء بفصل الخريف الدراسي. وبالجمع بين التقنيات المبتكرة والهندسة المعمارية المعاصرة ومساحات التعلم التقليدية والإبداعية، سيزود الحرم الجامعي الطلبة بتجربة تعليمية تمكّنهم من تلبية الاحتياجات المستقبلية لأماكن العمل.

نبذة عن جامعة ولونغونغ في دبي

تعد جامعة ولونغونغ في دبي أول جامعة دولية في الإمارات، وهي الجامعة الأسترالية الرائدة في المنطقة، إذ تأسست في عام 1993 من قبل جامعة ولونغونغ في أستراليا، وهي معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم (شؤون التعليم العالي)، ووكالة جودة ومعايير التعليم العالي الأسترالية، ومرخصة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

توفر الجامعة ما يزيد عن 40 برنامجاً دراسياً على مستوى درجتي البكالوريوس و الماجستير في 10 تخصصات مختلفة، و تضم الجامعة أكثر من 3400 طالب، وتدعم شبكة مكونة من أكثر من 11000 خريج.

وفي إطار مساعيها المستمرة لتحقيق التميز في التعليم و البحث العلمي و التعاون مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام و الخاص وتعزيز تجربة الطلاب، تعتزم الجامعة في عام 2020 افتتاح حرم جامعي جديد بمساحة 200 ألف قدم مربع في مجمع دبي للمعرفة. يتمتع الحرم الجامعي الجديد بتقنيات متطورة، وتصاميم معمارية حديثة، ومساحات للتعلم التقليدي والمبتكر لتلبية كافة احتياجات و تطلعات الطلاب.