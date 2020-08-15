رئيس الوزراء المصري يصل السودان في زيارة رسمية.. فيديو

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، كان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.

ويلتقي مدبولي خلال الزيارة نظيره السوداني عبد الله حمدوك، ويعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بمجلس الوزراء.

ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات بكل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ولقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو.

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كما أشارت الوكالة إلى أن وفد رئيس الوزراء المصري يضم وزراء التجارة والصناعة والري والصحة والكهرباء وممثلين لوزارت النقل وعدد من وكلاء الوزارات.

وفي السياق، أكد السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى أن تطابق مصالح القاهرة والخرطوم يحتم عليهما التنسيق على أعلى مستوى بهدف الوصول بالعلاقة الي مرحلة التكامل التام. وجدد دعم بلاده للسودان على كل المستويات لكونه من أكثر الدول أهمية لها.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات المواصلات والكهرباء والتجارة والزراعة والصناعة والرعي وإنتاج اللحوم وذلك لاستغلال الفرص الضخمة غير المستغلة.