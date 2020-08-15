ضاحي خلفان يهاجم أبو تريكة بعد تغريدته حول التطبيع مع إسرائيل

أبو تريكة قال في تغريدته التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، الخميس: "سقوط الأقنعة مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى.. قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام أو معاهدات دول... التطبيع خيانة".

خلفان من جهته نشر تغريدة على صفته الرسمية بتويتر قال فيها: "محمد أبو تريكة ينتقد الإمارات التي أعلنت علاقات مع إسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي أرسى علاقات مع إسرائيل أكثر من عشر سنوات... أيها الشحاذ للريال القطري... أخرس".

وكان ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأوضح أنه سيتم إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".

يذكر أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قد انتقد بشكل غير مباشر في أكتوبر 2018، دولة قطر، بعدما استضافت وفدا إسرائيليا، للمشاركة في بطولة الدوحة للجمباز.