تركيا تعلن عن استعدادها لترميم مساجد وكنائس في بيروت

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات السفير التركي خلال جولته في بيروت في إطار توجيه المساعدات اللازمة إلى لبنان حيث قال إن "الخزف المستخدم في زخارف المسجد صنع في مدينة إزنيك التركية، ورسوماته مستوحاة من تلك الموجودة في مسجد السلطان أحمد التاريخي بمدينة إسطنبول".

كما اطلع السفير التركي على الأماكن التي لحق بها الضرر في المسجد، مؤكدا أن "هيكله لم يتضرر، لكن سقف مصلى السيدات انهار، كما تضررت الأجزاء الداخلية منه".

وأفاد السفير بأن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، سيبلغ نظيره اللبناني ​عبد اللطيف دريان​ مفتي البلاد، و​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ بهذه الرغبة أثناء زيارته لكل منهما، وذلك بعد أن قام بإرسال خطاب رسمي مكتوب إليهما.

وسارعت دول ومنظمات دولية إلى إرسال مساعدات إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهدته بيروت وراح ضحيته 158 قتيلا على الأقل وأسفر عن إصابة ستة آلاف شخص بجروح. ومن بين هذه الدول كانت النرويج قد أرسلت سابقا 40 طنا من المستلزمات الطبية ومساعدات مالية بقيمة 25 مليون كرونة نرويجية (2.58 مليون دولار).