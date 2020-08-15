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كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للقدم

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© REUTERS / JUAN MEDINA

وفاز بقيادة كلوب في 32 من 38 مباراة في الموسم وجمع 99 نقطة ليضمن التتويج باللقب قبل سبع جولات من نهاية موسم البطولة.

وتوج كلوب (53 عاما) بالجائزة بعد تفوقه على كل من فرانك لامبارد مدرب وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

وخلال الموسم المنتهي توج كلوب بلقب أفضل مدرب في الشهر خمس مرات متفوقا على رقم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو أربع مرات الذي حققه في موسم 2017-2018.

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وفي الشهر الماضي أيضا اختارت رابطة مدربي الدوري كلوب كأفضل مدرب في العام. وفقا لـ "رويترز".

وتوج ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول الذي هيأ 13 فرصة حاسمة، وأحتل المركز الثاني في ذلك خلف كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، كأفضل لاعب شاب في الموسم أمس الجمعة.

وحصل ألكسندر-أرنولد (21 عاما) على الجائزة بعد تفوقه على لاعبي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وميسون جرينوود وعلى ثنائي تشيلسي كريستيان بوليسيك وميسون ماونت.

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