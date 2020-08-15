قرقاش: على الفلسطينيين الاستفادة من الفرصة لأن الوضع لن يستمر

وقال قرقاش لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "في اتصالاتنا مع كثير من العواصم العربية والأوروبية كانت قضية الضم بمثابة قنبلة موقوتة تستدعي قلق الجميع، ولذلك قمنا بإزالتها واشترينا الوقت".

وأكد الوزير الإماراتي على أن هذا الوضع "لن يستمر إلى الأبد"، مشيرا إلى ضرورة أن "يستفيد الجانب الفلسطيني من هذه الفرصة لاستئناف التفاوض مع تل أبيب".

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وأضاف قرقاش "لن أقول إن هذا الأمر سيدوم إلى الأبد، لكنه يمنحنا الوقت حقا، وبخلاف ذلك سيكون حل الدولتين ميتا".

وأوضح الوزير الإماراتي أن عملية التطبيع "لن تحدث غدا أو بعد غد. الاتفاق الذي يعد اختراقا تاريخيا يمنح إسرائيل فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير مع دولة ليس لها حدود مع إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وكشف ترامب إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".