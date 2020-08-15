وقالت محافظة القاهرة، في بيانها الرسمي، إنه "تم إنقاذ 18 شخصا وإسعاف 2 بموقع العقار المنهار حتى الآن، ونقِل 2 لمستشفى أحمد ماهر"، مؤكدة أن أجهزة الأمن أخلت 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار، حرصا على سلامة سكانها.
وأعلنت المحافظة، أن "قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين داخل العقار المنهار، وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج عدد من المواطنين"، مضيفة أن "عقار قصر النيل المنهار مسجل طراز معماري متميز، وصادر له قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ".
وأضافت المحافظة، أن "العقار يحتوي على شقتين سكنيتين وباقي الوحدات إدارية وتجارية، ومكتب صرافة ومعرض موبيليا شهير مغلق منذ فترة"، موضحة أن "العقار المنهار على مساحة 1500 متر ومكون من أرضي وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار عقار بالعاصمة المصرية والبحث عن عدد من سكانه تحت الأنقاض... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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