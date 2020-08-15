سعوديون يستقبلون صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون بالغناء.. فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو مواطنون سعوديون يرددون أهازيج وطنية قديمة.

وخلال غناء المواطنين وانطلاق الصاروين دوى صوت انفجار فيما يبدو أنه اعتراض ناجح للصاروخين من جانب الدفاع الجوي السعودي.

وحاز الفيديو على تعليقات عبر فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بتعامل السعوديين في الفيديو مع الحدث وعدم إظهارهم أي خوف أو قلق من الموقف.

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وتدور كلمات الأغنية التي رددها الرجال في الفيديو، حول المفاخرة بالبلاد وقادتها، وأوضح نشطاء أنها "أهزوجة الحرب عند إحدى قبائل المملكة".

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيرا إلى أنهما كانا في طريقهما لاستهداف المدنيين بالمدينة.

وأكد التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.