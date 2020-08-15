شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت في بيان صحفي إنه تم الإعلان صباح اليوم عن حالتي وفاة "لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس".
وأضافت الكيلة في بيانها أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 194 حالة تلتها الخليل بإجمالي 104 حالات بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية إلى جانب إصابة واحدة في قطاع غزة.
وقالت إن من بين المصابين 22 مريضا "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات بين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.