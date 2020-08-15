تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات بين الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل ‭‭‭‭‭498‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان صحفي إنه تم الإعلان صباح اليوم عن حالتي وفاة "لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس".

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وأضافت الكيلة في بيانها أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 194 حالة تلتها الخليل بإجمالي 104 حالات بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية إلى جانب إصابة واحدة في قطاع غزة.

وقالت إن من بين المصابين 22 مريضا "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".