شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب ولاية وهران الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.4 درجة بمقياس ريختر اليوم /السبت/ ولاية وهران الجزائرية (شمال غرب)، وبحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر فإن مركز الهزة تحدد ب 10 كلم جنوب شرق منطقة بطيوة بولاية وهران، ولم تعلن السلطات الجزائرية عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. وكانت ولاية البليدة الجزائرية، المتاخمة للعاصمة، قد تعرضت أول أمس الخميس بلغت قوتها 4.2 درجة بمقياس ريختر، كما تعرضت ولاية ميلة (شمال شرق) قد تعرضت يوم الجمعة قبل الماضي لهزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.9 درجة و4.5 درجة بمقياس ريختر على التوالي وتسببتا في أضرار مادية بالمباني والمساكن والطرق، كما تم تسجيل هزة ارتدادية بنفس الولاية صباح الاثنين الماضي بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر، كما تعرض ولاية تيبازة المتاخمة للعاصمة لهزة أرضية يوم السبت الماضي بلغت قوتها 4.3 درجة بمقياس ريختر.

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