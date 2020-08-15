شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 98 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت، عن تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 ، ليصل إجمالي العدد التراكمي 64.102 حالة، مقابل تعافى 98 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 57.571 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 361 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 63.300 حالة، مقابل شفاء 230 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 56.245، واستقرار حالات الوفاة عند 356 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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كانت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان فى الإمارات أعلنت عن إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة بدءاً من غد الأحد وحتى إشعار آخر، وفق ضوابط تشمل ضرورة إتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة، حسب التعميم الصادر بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة.

وأكد المهندس خالد معين الحوسنى المدير التنفيذى لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، على أهمية التزام هذه المنشآت بإمارة عجمان بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتقال الأمراض بين أفراد المجتمع، مع ضرورة التنسيق المسبق للحصول على الموافقة من إدارة الصحة العامة.