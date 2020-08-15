الاستخبارات العراقية تعتقل قياديا داعشيا واثنين من معاونيه فى الموصل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على قيادي فى تنظيم "داعش" الإرهابى، واثنين من معاونيه، في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد، وأفادت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم السبت بأن "الإرهابي المعتقل، الذي يدعى أبو خطاب، كان يعمل تحت قيادة بما يسمى بـ"فرقة الفرقان" و"الهيئة التشريعية" في تنظيم داعش .. كما تمكنت الاستخبارات أيضا من إلقاء القبض على اثنين من معاونيه، الأول يدعى "أبو مصعب" وكان يعمل فيما يسمى ب"المعسكرات العامة" والثاني يدعى "أبو سفيان" وكان يعمل بما يسمى بـ"ولاية نينوي" في مناطق متفرقة شمال البلاد".

وأكد البيان، اعتراف الإرهابيين المعتقلين خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم إلى العصابات الإجرامية ومشاركتهم في عدد كبير من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في البلاد.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر في تنظيم "داعش"، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.