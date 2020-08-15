مسؤولون إسرائيليون: تطبيع الإمارات لن يوقف البناء بالمستوطنات

القدس/ الخليج 365

قال مسؤولون إسرائيليون، السبت، إن تل أبيب غير مطالبة بتجميد البناء في المستوطنات وفق اتفاق التطبيع مع الإمارات.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين إسرائيلين لم تسمهم إن بلادهم لم تتلق أي طلب من الإدارة الأمريكية بشأن تجميد البناء في المستوطنات، وأنها لا تنوي القيام بذلك.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي"، مؤكدا أن إسرائيل ستوقف بناء المستوطنات.

ومطلع الشهر الجاري، قدم 15 سفيرا أوروبيا رسالة احتجاج إلى الحكومة الإسرائيلية، حذرت من عزم الأخيرة بناء مشروع استيطاني في المنطقة (E1) الفاصلة بين القدس والضفة الغربية المحتلة.

Advertisements

وفي أعقاب الإعلان عن اتفاق التطبيع، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسك حكومته بمخطط ضم المستوطنات بالضفة، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.