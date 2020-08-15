مقتل مدني بتفجير دراجة نارية شمالي سوريا

جرابلس / الخليج 365 قتل مدني وأصيب 6 بجروح، السبت، في تفجير دراجة نارية مفخخة بمدنية جرابلس، شمالي سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365، أن دراجة نارية انفجرت قرب مبنى المجلس المحلي ومستشفى جرابلس، وسط المدينة الواقعة ضمن عملية "درع الفرات". وأكد أن التفجير أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 بجروح. Advertisements فيما تعتقد قوات الأمن المحلية، وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير. ويحاول التنظيم تعكير صفو الهدوء وزعزعة الأمن في منطقة جرابلس الواقعة ضمن الأراضي المحررة بعملية "درع الفرات"، من خلال شن عمليات إرهابية بالمنطقة. يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت قوات الجيشين التركي والوطني السوري، تحرير مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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