"فتح": "العبث" الإماراتي في الشأن الفلسطيني مستمر منذ سنوات

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365



قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن إعلان أبو ظبي التطبيعي مع إسرائيل لم يكن مفاجئا، و"العبث" الإماراتي في الشأن الداخلي الفلسطيني مستمر منذ عدة سنوات".

وأضاف العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين (الرسمية)، أن "حكام الإمارات الحاليين يتناقضون مع مواقف شعبهم، ورؤية الأمير الراحل الشيخ زايد ال نهيان الذي دعم القضية الفلسطينية".

وأردف العالول أن "الخطوة ليست أول تخل عن القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "العبث الإماراتي في الشأن الداخلي الفلسطيني مستمر منذ عدة سنوات"



واعتبر أن "هذا التطبيع العلني يمثل انهيارا في الموقف الرسمي العربي، ويشكل خذلانا للشعب الفلسطيني، وطعنة لقضيته، وللقدس".



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وحول التحركات إزاء إعلان اتفاق الإمارات التطبيعي مع إسرائيل أشار العالول، إلى "دعوة الجامعة العربية إلى اجتماع لمتابعة ما جرى بين الإمارات وإسرائيل"، مؤكدا "استمرار القيادة في مساعيها للحفاظ على الثوابت الوطنية".

والخميس، أعلن ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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