نقابة أطباء مصر تنعى عصام العريان

إسطنبول/ الخليج 365

نعت نقابة الأطباء في مصر، السبت، عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وأمين صندوقها الأسبق، الذي توفي قبل يومين بمحبسه في القاهرة.

وقالت النقابة، في بيان مقتضب عبر صفحتها في "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة الأسبق".

وأضافت: "خالص العزاء لأسرته ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة".

وانتُخب العريان عضوا بمجلس إدارة نقابة أطباء مصر عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد، كما تولى أمين صندوق النقابة لعدة سنوات.

ويأتي نعي نقابة الأطباء للعريان (66 عاما) بعد يومين من إعلان مصادر بجامعة الإخوان ووسائل إعلام محلية مقربة من النظام، عن وفاته داخل سجن العقرب سيء السمعة بالقاهرة.

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وفاة العريان جاءت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، فيما اتهم معارضون عبر حساباتهم على "تويتر" السلطات، بالتسبب في وفاته عمدا جراء ما أسموه بـ"الإهمال الصحي المتعمد".

ونعى العريان عشرات السياسيين البارزين في مصر والعالم العربي، كما تصدرت وفاته موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ حظى هاشتاغ (وسم) وفاة العريان بآلاف المشاركات والمقاطع المصورة للقيادي الراحل خلال أحاديث يغلب عليها الود والتفاهم مع الرموز والقيادات السياسية العربية.

وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.

كما حكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما)، أبرزها قضايا اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.