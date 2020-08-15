رئيس الجالية اليهودية: إماراتيون كثر يرغبون بزيارة إسرائيل

الإمارات/ زين خليل/ الخليج 365

قال رئيس الجالية اليهودية في الإمارات، سولي فولف، السبت، إن الكثير من الإماراتيين ينتظرون الفرصة لزيارة إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بعد يومين من إعلان واشنطن لتوصل أبوظبي وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

وأفاد فولف قائلا: "اليهود في الإمارات سيكونون سعداء لاستقبال الإسرائيليين الذين يتوقع أن يزوروا البلد قريبا".

وأضاف أن "هناك الكثير من الأشخاص هنا في الإمارات ينتظرون الفرصة لزيارة إسرائيل".

وحول اتفاق التطبيع المنتظر توقيعه بين تل أبيب وأبوظبي كشف المتحدث، أنه سبق وتلقى بعض التلميحات حوله من مسؤول إماراتي.

وأردف في هذا الصدد: "قبل شهرين أخبرني أحد الشيوخ أنه من المتوقع سماع أخبار جيدة في منتصف أغسطس (آب) الحالي".

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وتابع: "يزيد عدد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات عن 1500 شخص، بعضهم أرباب أسر مع أطفالهم".

واستكمل: "يوجد هنا أشخاص جاءوا للعمل والقيام بأعمال تجارية، بينهم مصرفيين ومحامين وموظفين في شركات مالية أمريكية وبريطانية".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترامب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن الأخيرة "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.