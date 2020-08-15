تونس.. مستشفى عسكري لمدينة الحامة بعد انتشار كورونا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أرسلت الرئاسة التونسية، السبت، مستشفى ميداني عسكري وفريق طبي، إلى مدينة الحامة في ولاية قابس، جنوب شرقي البلاد، بعد إغلاقها إثر تصاعد إصابات فيروس كورونا فيها بشكل كبير.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أنه تم "توجيه طائرة عسكرية على متنها فريق طبي من الصحة العسكرية، ومحملة بمستشفى ميداني عسكري، ومخبر جرثومي متنقل".

وأضاف البيان، أنه "سيقع تركيز المستشفى والمخبر الجرثومي في مدينة الحامة".

وأوضح أن القرار جاء "نظرا لما تشهده الحامة من ارتفاع في حالات كورونا، وما يتطلبه الوضع من ضرورة دعم مجهودات الإطار الطبي وشبه الطبي الموجود بالمنطقة بهدف الحد من ارتفاع المصابين".

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والجمعة، قررت السلطات التونسية، إغلاق منطقتي الحامة والحامة الغربية في ولاية قابس، إثر تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بهما.

وقال يحيى حمدي، المدير المحلي للصحة بالإنابة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الجمعة، إنّ "نتائج العينات المرفوعة لدى مخابر قابس وصفاقس (جنوب) والمنستير (ِشرق)، أثبتت وجود 85 حالة إصابة محلية بكورونا أغلبها من مدينة الحامة في قابس".

وحتى الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا في تونس 1903 بينهم 53 وفاة، و1320 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.