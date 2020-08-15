مفتي سلطنة عمان: لا تساوموا على "الأقصى" إن عجزتم عن تحريره

إسطنبول/الخليج 365

قال المفتي العام لسلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، السبت، إنه لا يمكن المساومة على المسجد الأقصى بأي حال.

جاء ذلك في تغريدة للخليلي عبر حسابه الموثق بـ"تويتر"، عقب يومين من إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

واعتبر الخليلي أن "تحرير المسجد الأقصى، وجميع الأرض من حوله من أي احتلال، واجب مقدس على جميع الأمة".

وقال أيضا إنه "ديْن يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف فليس لهم المساومة عليه بحال".

وأشار الخليلي إلى أن "عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتِ اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".

يشار أن الخارجية العمانية أعلنت الجمعة تأييد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي جرى برعاية أمريكية.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، التوصل لاتفاق بين الطرفين، واصفا إياه بـ"تقدم هائل".

ويأتي الإعلان تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وباتت الإمارات أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن.

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