رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم

الخرطوم / الخليج 365

وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية، بأن مدبولي وصل برفقة وفد مصري رفيع، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة. Advertisements ويلتقي رئيس الوزراء المصري خلال الزيارة نظيره السوداني عبد الله حمدوك، ويعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بمجلس الوزراء. ويشمل برنامج الزيارة لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي. ويضم الوفد المصري وزراء التجارة والصناعة والري والصحة والكهرباء، وممثلين لوزارت النقل وعدد من وكلاء الوزارات، بحسب المصدر نفسه.

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