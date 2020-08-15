“د.الحارثي” : مشروع فاس للسلام مع إسرائيل مشروع “سعودي”

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أكد د.فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار , بأن مشروع فاس للسلام مع #اسرائيل مشروع سعودي وكذلك مبادرة #بيروت.
وأضاف الحارثي في تغريدات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” , بأن السلام مطلوب متسائلاً هل سيفتح الاتفاق الأماراتي الإسرائيلي الأمريكي الباب للسلام المبني على الحقوق العربية : سلام الدولتين ، والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
ونوه الحارثي على أن الإمارات دولة ذات سيادة ، و من حقها أن تتصرف وفق قراءتها وتحليلها للمستقبل , فالتعلّق بإجماع عربي حول القضايا المشتركة لم يعد ممكناً في ظل ما يجتاح العرب من المأسي , منوهاً بأن الإمارات ليست الدولة العربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع #إسرائيل وهذا المشروع لن يتوقف عندها،فلا مبرر لمهاجمتها .
وأشار بأن المفهوم الصحيح لما يجري هو ” سياسة الأمر الواقع” الذي يرى ، بمقتضى أحوال العرب اليوم ، أن لا خيار غير خيار ” السلام ” مهما كان ثمنه , فالأفق مسدود ، والإنهاك شديد ، والانهيارات التنموية والأمنية منتشرة في كثير من أحياء العرب .
واختتم الدكتور الحارثي تصريحاته , بأن فلسطين عربية والقدس ثالث الحرمين ، وتأييد مشاريع السلام يجب أن لا يكون مقروناً بإهمال هذه الحقائق أو السماح بطمسها , والموقف منها يجب أن لا يكون مرتبطاً بحبنا للفلسطينيين أنفسهم أو كراهيتهم .
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