شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأة «بطريقة احترافية»..إحباط تهريب 50 كيلوجراماً من الحشيش المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب (50) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز عمود الريث.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على المتورط بها، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص.