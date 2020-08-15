لمشاركتهم في عملية الغزو الفاشلة.. فنزويلا تسجن 15 شخصاً لمدة 24 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة فنزويلية، الجمعة، بسجن 15 شخصاً لأكثر من 20 عاماً، بتهمة المشاركة في مخطط لعملية غزو فاشلة اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو محاولة للإطاحة به، وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوع من الحكم أيضاً بالسجن 20 عاماً على جنديين أمريكيين سابقين بشأن هذا المخطط الذي تم كشفه بمجرد إنزال مسلحين على أحد شواطئ البلاد في مايو / أيار الماضي.

وقال المدّعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب: إن من بين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 24 عاماً الكابتن أنطونيو سيكويا المتّهم بقيادة عملية الغزو. وأضاف أن الفنزويليين الـ 15 اعترفوا بمسؤوليتهم بتهم «الإرهاب والتمرد والتآمر» في عملية الغزو الفاشلة التي بدأت في 3 مايو / أيار الماضي، من ماكوتو الواقعة على بعد أقل من ساعة من العاصمة كراكاس، مضيفاً: تم اعتقال 82 شخصاً على خلفية هذه العملية، بينهما لوك ألكسندر دينمان البالغ من العمر 34 عاماً، وآيران بيري صاحب الـ 41 عاماً.

وادّعى مادورو أن العملية كانت مؤامرة لاغتياله وتنصيب زعيم المعارضة خوان جوايدو مكانه، واتّهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالمسؤولية المباشرة عن هذه العملية التي قالت كراكاس: إنّها أسفرت عن مقتل 8 مهاجمين، ووصف الزعيم الفنزويلي الهجوم بأنه «تكرار» لغزو خليج الخنازير الفاشل عام 1961، عندما حاول منفيون كوبيون تم تمويلهم سراً وتوجيههم من قبل الحكومة الأمريكية الإطاحة بالزعيم الكوبي آنذاك، فيديل كاسترو.

وتلقّت المجموعة المهاجمة تدريبها في كولومبيا، لكنّ عملاء مادورو تمكّنوا من الحصول على معلومات بشأنها، حيث كانوا في انتظار المهاجمين، من جانبها، نفت كل من واشنطن وبوجوتا أي ضلوع لهما في هذا الغزو.