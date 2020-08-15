شكرا لقرائتكم خبر عن 50644 إصابة بكورونا في البرازيل.. و5618 في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 50644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 1060 حالة وفاة جديدة، وبوجه عام سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و275520 حالة إصابة مؤكدة و106523 حالة وفاة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل 5618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 615 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 511369 حالة، والوفاة إلى 55908، وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50644 إصابة بكورونا في البرازيل.. و5618 في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.