1415 إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا.. و166 بكوريا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، تسجيل 1415 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 222828، وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع ست حالات ليصل الإجمالي إلى 9231.

في سياق متصل، سجلت كوريا الجنوبية 166 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الجمعة، منها 155 إصابة محلية، مما دفع السلطات إلى إعادة فرض قيود أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي في منطقة سيؤول؛ بسبب الشعور بقلق من شبح حدوث موجة جديدة من هذا المرض.

واستخدمت كوريا الجنوبية عمليات تتبع صارمة، واختبارات على نطاق واسع لاحتواء أول تفشٍّ لفيروس «كورونا» المستجد، ولكن رابع أكبر اقتصاد في آسيا شهد عمليات تفشٍّ متواصلة في الأسابيع الأخيرة، معظمها في منطقة العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية، وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه لليوم الثاني على التوالي خلال أكثر من أربعة أشهر تسجل البلاد قفزة مفاجئة في حالات الإصابة المنقولة محلياً، وأدت الحالات الجديدة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 15039 حالة و305 حالات وفاة بحلول منتصف ليل الجمعة.

وقررت السلطات تصعيد إرشادات التباعد الاجتماعي إلى المرحلة الثانية بالنسبة لسيؤول، وإقليم جيونجي القريب، حسبما قال رئيس الوزراء، تشونج سي كيون، في اجتماع السبت، وصنفت السلطات الصحية قواعد التباعد لثلاث مراحل؛ حيث تكون المرحلة الأولى أقلها كثافة، والمرحلة الثالثة هي أشدها عندما يتم حث المدارس والمتاجر على وقف نشاطها.

وتقصر المرحلة الثانية التجمعات الداخلية على أقل من 50، والتجمعات الخارجية لأقل من 100، وتحظر تواجد الجماهير في المباريات الرياضية.