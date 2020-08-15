شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 62 مليار دولار.. تايوان تبرم صفقة ضخمة لشراء 66 مقاتلة «إف-16» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وفي مؤشّر على مدى حساسية هذه الصفقة الضخمة اختارت وزارة الدفاع الأمريكية الإعلان عنها، الجمعة، ومن دون أن تكشف عن اسم الدولة التي أبرمتها، لكنّ مصدراً مطّلعاً على الملف أكّد لفرانس برس أنّها تايوان، علماً بأنّ الجزيرة حصلت في أغسطس / آب 2019، على موافقة واشنطن على تحديث ترسانتها الجوية من خلال شراء 66 مقاتلة «إف-16» من الجيل الجديد.
وتايوان لديها أصلاً أسطول من مقاتلات «إف-16» اشترته من الولايات المتّحدة في 1992، لكنّ العقد الجديد سيتيح للجزيرة الحصول على مقاتالات أكثر حداثة ومجهزة بتكنولوجيا وأسلحة متطوّرة، وبحسب البنتاجون فإنّ الصفقة تنصّ على إمكانية زيادة عدد المقاتلات التي تشملها إلى 90، ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد يومين فقط من تحذير بكين واشنطن من «اللعب بالنار» بشأن قضية تايوان، بعدما اختتم مسؤول أمريكي كبير زيارة غير مسبوقة للجزيرة البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة.
وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وقد توعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر، وبينما تعترف واشنطن دبلوماسياً ببكين، إلا أنها حليف رئيسي لتايبيه، وملزمة من قبل الكونجرس ببيع الجزيرة أسلحة، لتضمن قدرتها على الدفاع عن نفسها، وتحسّنت العلاقات بين تايبيه وواشنطن بشكل إضافي في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بينما تدهورت علاقات بلاده مع الصين.
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