الهند تختبر ثلاثة لقاحات لـ«كورونا».. وتستعد للإنتاج بكميات ضخمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، السبت: إن بلاده تستعد لإنتاج لقاحات لمرض كوفيد-19، بكميات ضخمة عندما يعطي العلماء الموافقة على المضي قُدماً.

وقال مودي من أسوار القلعة الحمراء في الحي القديم بنيودلهي: لا يجرى اختبار لقاح واحد أو اثنين وإنما ثلاثة لقاحات في الهند، وإلى جانب الإنتاج الضخم، فإن خارطة الطريق لتوزيع اللقاح على كل هندي في أقل وقت ممكن جاهزة. مضيفاً: البلاد مستعدة أيضاً لإنتاج هذه اللقاحات بكميات كبيرة.