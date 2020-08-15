يعطي مناعة ضد الوباء لعامين.. روسيا تبدأ إنتاج «لقاح كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الصحة الروسية قولها: إنها بدأت في إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم «سبوتنيك V»، وتم تطويره من قبل مركز «غاماليا» الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وبذلك الإعلان، أصبحت روسيا، السبت، أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وأكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعياً حصراً، وبحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد فيروس كورونا لمدة تصل إلى عامين.