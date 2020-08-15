بعد 75 عاماً على الاستسلام.. إمبراطور اليابان «نادم» على ويلات الحروب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى إمبراطور اليابان ناروهيتو «ندمه الشديد» على ماضي بلاده وقت الحرب، وصلى من أجل السلام في العالم، السبت، الموافق ذكرى مرور 75 عاماً على استسلام اليابان فيالحرب العالمية الثانية.

وقال الإمبراطور ناروهيتو البالغ من العمر 60 عاماً، في احتفال لإحياء ذكرى قتلى الحرب: أتمنى بصدق ألا تتكرر أبداً مرة أخرى ويلات الحروب. والإمبراطور ناروهيتو أول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب، وهو حفيد الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت باسمه القوات الإمبراطورية الحرب، ووصل الإمبراطور ناروهيتو إلى عرش البلاد العام الماضي، بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش.

في سياق متصل، زار عدد من وزراء الحكومة اليابانية، السبت، موقع ياسوكوني الذي يعتبره القوميون رمزاً وطنياً، بينما يرى فيه عدد من الدول الآسيوية رمزاً للماضي العسكري لليابان، وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن رئيس الوزراء، شينزو آبي، قدم تبرعات عينية للمعبد في الذكرى الخامسة والسبعين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، لكنه لن يقوم بزيارته.

ويكرم الموقع نحو 2.5 مليون قتيل سقطوا من أجل اليابان في الحروب الحديثة، وصرح وزير التربية، كويشي هاجيودا الذي زار الموقع مع زمليه المكلف حقيبة البيئة شينجيرو كويزومي، بأنه أراد تكريم ذكرى الأموات. وقال: قمت بتكريم أرواح الذي ضحوا بأنفسهم بنبل في الحرب، وزار عضوان آخران في الحكومة المعبد المثير للجدل، وهما وزيرا الداخلية ساناي تاكايشي، وقضايا الأراضي سيشي إيتو.

ولم يتوجه شينزو آبي إلى هذا الموقع منذ زيارته المثيرة للجدل التي جرت في نهاية 2013، بعد عام على عودته إلى السلطة، ولكنه تعهد بعدم تكرار مأساة الحرب على الإطلاق.