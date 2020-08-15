اقتراح لتعديل معايير مرشات الاستحمام بضغط من ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى الحكومة الأمريكية إلى تغيير المعايير الهادفة إلى اقتصاد مياه مرشات الاستحمام «الدوش» بعدما شكا الرئيس دونالد ترامب ضعف ضغط المياه لشعره.

واقترحت وزارة الطاقة الأمريكية تغيير المعايير الخاصة برؤوس «دوش» الاستحمام، بحيث يصبح ممكناً تركيب أكثر من رأس على وصلة واحدة، وهي وسيلة للالتفاف على تدابير اقتصاد المياه التي وضعها الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وكانت المعايير التي وضعت في العام 1992 تحدد تدفق المياه بمقدار 9,5 ليترات في الدقيقة للمرشات. وتقرر في 2011 أن المرشات المتعددة التدفق تشكل جهازاً واحداً ينطبق عليه معيار الكمية المحددة، على ما أوضحت مجلة «فوربس». أما التغيير الذي تريده إدارة ترامب، فهو تطبيق هذا المعيار على كل رأس للدوش، لا على الوحدة ككلّ.

ويأتي الإعلان عن هذا التغيير بعدما شكا ترامب من أن ضغط مياه الدوش غير كافٍ.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض في يوليو الماضي «المياه لا تجري عندما تستحمون، وإذا أردتم غسل أيديكم، لا تجري المياه أيضاً. وبالتالي ماذا تفعلون؟، تستحمون لوقت أطول؟ فبالنسبة إليّ، شعري يجب أن يكون بلا عيوب».