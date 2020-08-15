بلجراد تحتفي بعميد التماسيح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صمد مويا في وجه القصف، وسافر من بلد إلى آخر إلا أن عميد سن التماسيح في الأسر لم يخرج من حوضه الصغير منذ وصوله إلى حديقة بلجراد للحيوانات قبل 83 عاماً.

تجهل حديقة الحيوانات هذه عمره بالتحديد إلا أن حملة إعلانية تحتفي هذا الأسبوع بوصوله إلى بلجراد عام 1937 آتياً من حديقة في ألمانيا.

ويوضح كبير الأطباء البيطريين في الحديقة يوزف ادفيدي فيما يدفع عمال جرذاً نافقاً إلى التمساح البطيء الحركة «هو مسن ونحن نحترم عمره الطويل».

وأصبح مويا رسمياً عميد سن التماسيح في العالم؛ بعد نفوق تمساح «ساترن» الشهير في مايو/أيار الماضي في حديقة موسكو للحيوانات. وكان هذا التمساح ولد عام 1936.

وتفيد الصحف في الفترة التي انتقل فيها التمساح إلى بلجراد، أن مويا كان يبلغ السنتين عند وصوله إلى المدينة في عام 1937. إلا أن الموظفين في الحديقة يعدون أن هذا الحيوان الزاحف تجاوز التسعين. وهو لزم مملكته الصغيرة المؤلفة من حوض طوله 12 متراً وعرضه سبعة أمتار على الرغم من القصف الشديد في الحرب العالمية الثانية الذي أتى على أغلب حيوانات الحديقة، وحصد أرواح ستة من العاملين فيها. ووصل التمساح إلى بلجراد في وقت كانت فيه عاصمة لمملكة يوغوسلافيا. وهو عاصر الحقبة الاشتراكية ومن ثم التشرذم الدموي ليوغوسلافيا السابقة التي انتهت عام 1999 على عمليات قصف جديدة نفذها هذه المرة حلف شمال الأطلسي.

ويؤكد الطبيب البيطري: «مويا بصحة جيدة على الدوام على الرغم من سنه المتقدمة». وتعود آخر مشكلة صحية اعترت التمساح إلى عام 2012 عندما اضطر الأطباء البيطريون إلى بتر قائمته اليمنى الأمامية؛ لإصابتها بالغرغرينا.