نسخة جديدة من «فلايت سيمولايتر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر شركة «مايكروسوفت» يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، نسخة جديدة من لعبة محاكاة قيادة الطائرات «فلايت سيمولايتر». وثمة ترقّب كبير في أوساط هواة هذه اللعبة للنسخة الجديدة التي طورتها شركة «أسوبو» في مدينة بوردو الفرنسية، ويعود هذا الترقّب إلى أن 14 عاماً مرّت على صدور آخر نسخة من اللعبة التي ولدت قبل ثلاثين عاماً.

ويشرح المحلل المتخصص في قطاع ألعاب الفيديو، لوران ميشو، أن «عشرات الملايين» لعبوا «فلايت سيمولايتر»، وثمة تالياً فئة واسعة من الهواة تنتظر النسخة الجديدة منذ سنوات، ولذلك فإن الخطأ غير مسموح بالنسبة إلى «مايكروسوفت».

وتُعتبر «فلايت سيمولايتر» بمنزلة معلَم أساسي ومحطة مفصلية في تاريخ ألعاب الفيديو، إذ هي أقدم سلسلة يستمر إنتاجها. وهذه اللعبة التي طرحت للمرة الأولى عام 1982، مهّدت الطريق أمام نشوء فئة من الألعاب هي ألعاب المحاكاة التي لم تعد تقتصر على قيادة الطائرات، بل توسعت لتشمل وسائل نقل أخرى، كالقطار، والجرّار الزراعي، والمكوك الفضائي.

وفي استطاعة الطيّار الافتراضي في «فلايت سيمولايتر» أن يختار نوع الطائرة التي يرغب في قيادتها.