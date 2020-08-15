شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى هيل يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المبعوث الأمريكي ديفيد هيل اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق "شامل وشفاف وموثوق به" في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 172 شخصا وإصابة 6000 آخرين.

وقال هيل "لا يمكن العودة لعصر كان يحدث فيه أي شيء على المرفأ أو على حدود لبنان وهو ما أسهم في هذ الوضع".

وكان قد أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل، أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب له وتعمل على إجراء تغيير حقيقى، وكانت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، قد تقدمت باستقالتها مؤخرا على وقع الغضب والاحتقان الشعبي جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والانفجار الذي حدث بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

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