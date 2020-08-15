كواليس حذف لعبة "فورتنايت" من متاجر أبل وجوجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أزالت شركة أبل لعبة فورتنايت (Fortnite) الخاصة بشركة (Epic Games) من متجرها للتطبيقات، بعد أن أدخلت الشركة المطورة للعبة نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق، والذي يتجاوز رسوم أبل القياسية البالغة 30%.



وسارت جوجل على نفس نهج أبل ورفعت لعبة "فورت نايت" من موقعها "بلاي ستور"، وإن كان ما زال بمقدور مستخدمي أنظمة تشغيل أندرويد الوصول إلى اللعبة عبر موقع شركة "إبيك جيمز" نفسها.

من جهتها أقامت الشركة المطورة للعبة "فورتنايت" الشهيرة دعوى قضائية ضد شركتي أبل وجوجل بعد رفع اللعبة، التي تعتبر من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعي "أب ستور" و"بلاي ستور" لتحميل الألعاب والتطبيقات.

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وطرحت شركة "إبيك جيمز" أمس الخميس خيارا يتيح لمستخدمي "فورتنايت" على جهازي أي فون وأي باد إمكانية شراء عملات داخل اللعبة بأسعار أقل، في تجاوز لمنظومة الشراء داخل الألعاب التي تطبقها أبل.

وبادرت شركة أبل برفع اللعبة من موقع "أب ستور"، مشيرة إلى أن "إبيك جيمز" قامت بتفعيل خاصية في اللعبة دون أن تقوم أبل بمراجعتها والموافقة عليها، وأنها فعلت ذلك بنية واضحة لمخالفة ضوابط موقع "أبل ستور" فيما يتعلق بطرق الشراء داخل الألعاب والتطبيقات، والتي تسري على جميع المطورين الذين يبيعون سلعا أو خدمات رقمية.

واتهمت شركة "أبيك جيمز" أبل بانتهاج سلوك غير تنافسي، ووصفت الشركة بأنها تسعى إلى "السيطرة على الأسواق ومنع المنافسة، وتعطيل الابتكار".

وكسبت (Fortnite) ما يصل إلى 2.4 مليار دولار في 2018 و 1.8 مليار دولار في 2019 بسبب شعبيتها الكبرى عبر المنصات، حيث يمكن للاعبين استخدام الحساب نفسه عبر (iOS) و(Nintendo Switch) و(PS4) و(Xbox One) والحاسب الشخصي.