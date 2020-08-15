طائرة عسكرية عراقية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات إلى لبنان

© Photo / Iraqi Security Cell

وبحسب "السومرية نيوز"، إن طائرة عسكرية عراقية محمّلة بأطنان من المساعدات إلى الشعب اللبناني، وصلت صباح اليوم، إلى مطار بيروت الدولي.

وأضاف أن هذه الطائرة واحدة من ثلاث طائرات سوف تأتي تباعاً إلى مطار رفيق الحريري الدولي وسيكون باستقبالها كادر السفارة العراقية.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية، سالم موسى، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي، لوزير النقل، هيأنا طائرة مع كافة مستلزماتها وكذلك وزارة الصحة والبيئة بدورها هيأت المطلوب منها من مساعدات طبية".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تهيئتها الشحنة الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشقيقة لبنان والفريق الطبي المختص والمزمع إرساله لتقديم الدعم الطبي للمصابين في بيروت.

وكان الانفجار قد وقع في مستودع لمادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وتسبب بأضرار هائلة، فيما بلغت حصيلة ضحاياه، حتى الآن، 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، بجانب عدد من المفقودين.