السعودية ترحب بقرار يخص "حزب الله"

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة، بالقرار، منوهة "بأهمية تلك الخطوة التي تعكس مدى إدراك المجتمع الدولي لخطورة حزب الله الإرهابي على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد وزير خارجية ليتوانيا، في بيان، يوم الخميس الماضي، أنه "بناء على معلومات حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا، نستطيع أن نخلص إلى أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تمثل تهديداً لأمن عدد كبير من الدول منها ليتوانيا".

واتخذت وزارة الهجرة في ليتوانيا قراراً بمنع أشخاص مرتبطين بحزب الله من دخول البلاد لمدة 10 سنوات بناء على معلومات عن أنشطتهم داخل الحزب التي تمثل تهديداً لمصالح البلاد.

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إنه "قرار شجاع ومهم للحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مدعيا أن "حزب الله تنظيم سخر الإرهاب في أجزاء مختلفة من لبنان وحولها لمناطق حماية إيرانية مستخدما مواطني لبنان، اقتصاده والمؤسسة السياسية رهائن".